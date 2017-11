Jonas, em Guimarães, jogou sozinho no ataque do Benfica fruto do 4x3x3 utilizado por Rui Vitória. O avançado revela-se disponível para alinhar neste esquerma, mas assume que não está "tão confortável"."Depende muito do esquema e no futebol moderno temos de adaptar-nos a esses esquemas que o treinador escolhe pelas características do adversário. Na maioria dos meus 12/13 anos de carreira sempre joguei como segundo avançado, mas neste jogo alinhei a ponta-de-lança, e tive muito apoio dos médios, dos extremos e dos laterais. Fizemos muitas penetrações, muitas tabelinhas, chegámos muitas vezes à grande área do V. Guimarães e deu resultado. Conforme o jogo e a característica do adversário o mister escolhe o melhor esquema, e nós temos de adaptar-nos a essas funções", afirmou ao programa 'Trio d' Ataque' transmitido na RTP 3.Apesar de revelar-se pronto para jogar desta forma, o camisola 10 não esconde que prefere o 4x4x2. "Não digo que fico mais confortável, mas a posição que mais conheço é essa e por isso é tudo muito automático. A ponta-de-lança estou à procura do golo, e tenho o apoio dos médios e dos extremos... A bola chega-me muito pois temos mais posse. São características diferentes, mas a jogar como segundo avançado já tenho os movimentos automatizados pois joguei nessa maneira vários anos", assume.