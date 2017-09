O festejo diferente de Jonas

Maestro João Carlos Martins, o senhor é uma pessoa incrível, com uma história de superação que serve de exemplo para todos que enfrentam dificuldades. O senhor passou por várias situações difíceis na vida, mas nunca deixou de ir atrás do seu sonho e da sua paixão. E o senhor é excelente no que faz justamente por ter entrega, dedicação e competência. Parabéns por sua história e esse gol foi pro senhor!!

Jonas marcou e deixou esta mensagem através das câmaras de TV

Jonas dedicou o golo marcado no sábado ao P. Ferreira ao maestro e pianista brasileiro João Carlos Martins. A revelação foi feita pelo próprio jogador no Instagram, depois de ontem, após faturar diante dos pacenses, se ter dirigido às câmaras de TV para deixar uma mensagem, ao mesmo tempo que imitou os gestos de um maestro a comandar a sua orquestra. "Parabéns João Carlos Martins pela sua história", foram as palavras do Pistolas dirigidas às câmaras.Mais tarde, Jonas deixou nova dedicatória naquela rede social. "Maestro João Carlos Martins, o senhor é uma pessoa incrível, com uma história de superação que serve de exemplo para todos que enfrentam dificuldades. O senhor passou por várias situações difíceis na vida, mas nunca deixou de ir atrás do seu sonho e da sua paixão. E o senhor é excelente no que faz justamente por ter entrega, dedicação e competência. Parabéns por sua história e esse gol foi pro senhor!!", escreveu o atacante do Benfica.