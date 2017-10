"São mais três pontos", reconheceu Jonas, o homem do jogo, comentando a vitória alcançada frente ao Feirense num desafio onde o resultado acabou por ser melhor que a exibição.

"Sentimos algumas dificuldades ao longo dos 90 minutos, fizemos um golo muito cedo e depois caímos um pouco de rendimento. Tivemos algumas oportunidades para ampliar o marcador na primeira parte e isso facilitava a vitória mas, como já referi, o mais importante é a vitória e os três pontos que somámos", afirmou o internacional canarinho, de 33 anos, em declarações à BTV.

Continuar a ler

Garantindo que a dificuldade do encontro ficou demonstrada "no 1-0", o avançado assinalou que o objetivo principal foi cumprido. "O mais importante é que o Benfica segue a somar pontos e, neste caso, foram três. É a única coisa que nos interessa neste momento", sublinhou o camisola 10 do clube encarnado.

Felicidade total

A marcar há oito jogos consecutivos no campeonato, Jonas assumiu que está a atravessar um bom momento de forma e explicou o seu rendimento pelo estado de espírito.

"Eu trabalho com a máxima dedicação todos os dias no Seixal. A minha preocupação é sempre dar o máximo ", garantiu o sul-americano, que voltou a dizer que se sente realizado na Luz. "Estou muito feliz aqui e isso nota-se dentro de campo. Sinto-me completamente adaptado e só posso dizer que é uma honra e um privilégio para mim poder representar um clube como o Benfica."