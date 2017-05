Continuar a ler

De olhos postos na seleção



Se no Benfica os seus créditos estão à vista, Jonas gostava de voltar também a ser opção na seleção brasileira, mas reconhece que os eleitos de Tite têm "voado".



"Estava lesionado, nem tinha como pensar na seleção. E o Tite acertou a equipa, que está a voar. É difícil ser convocado com esses jogadores a fazer muito sucesso. Mas é um objetivo voltar. Quero continuar o meu trabalho aqui para, quem sabe, estar numa próxima convocatória. A partir de agora, depois de me recuperar da lesão, vou lutar para estar", afirmou, elogiando as atuais opções da canarinha para a sua posição, tendo vindo a ser Gabriel Jesus, do Manchester City, o titular.





"Gabriel Jesus é um jogador diferente. Na posição que está a exercer, tem muitas qualidades para fazer muito sucesso e tenho a certeza de que o vai fazer. Tem uma maturidade muito interessante para a idade que tem. Tem frieza perto do golo, é rápido, movimenta-se bem, ajuda na marcação. Hoje vejo o Gabriel Jesus como um jogador completo. Já brilhou no Palmeiras, está a brilhar no Manchester City e vai continuar a fazer isso por muitos anos. E é uma posição que é difícil hoje, é difícil ter um 9 fixo na seleção. Ele encaixa-se bem nesse esquema. Torcemos muito para ele. Não o conheço pessoalmente, mas parece ser um menino do bem e muito simples", concluiu.

Um regresso ao futebol brasileiro não está fora dos planos, mas o atacante não vê a possibilidade de voltar assim tão cedo. "Gostaria de cumprir o meu contrato aqui e depois penso em voltar ao futebol brasileiro para encerrar a carreira. Sou muito grato a todos os clubes por onde passei: Guarani, Santos, Portuguesa e Grêmio. Se for para tocar o meu coração, terminar no Guarani seria maravilhoso. Voltaria tranquilamente para qualquer um desses quatro, independentemente da situação em que eles estejam. Mas onde tudo começou tocar-me-ia mais. Mas deixo em aberto, pois não sabemos o futuro".