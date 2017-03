Continuar a ler

Grego à espera de parceiro



Caso Jonas recupere a tempo do encontro desta noite, Vitória tem um lugar no onze titular que vai procurar conquistar os três pontos. Se o melhor cenário não se confirmar e se a viagem do brasileiro até ao norte do país não for com o objetivo pretendido, será Rafa a assumir a vaga que estaria destinada ao melhor marcador da Liga NOS da última temporada.



Esta tem sido a escolha do técnico para apoiar Mitrolgou no ataque, quando o brasileiro não está disponível, nomeadamente, nos último encontro, na vitória diante da formação canarinha (2-1), no encontro da Taça de Portugal. Caso Jonas recupere a tempo do encontro desta noite, Vitória tem um lugar no onze titular que vai procurar conquistar os três pontos. Se o melhor cenário não se confirmar e se a viagem do brasileiro até ao norte do país não for com o objetivo pretendido, será Rafa a assumir a vaga que estaria destinada ao melhor marcador da Liga NOS da última temporada.Esta tem sido a escolha do técnico para apoiar Mitrolgou no ataque, quando o brasileiro não está disponível, nomeadamente, nos último encontro, na vitória diante da formação canarinha (2-1), no encontro da Taça de Portugal.

A presença de Jonas na estratégia de Rui Vitória para sair do terreno do Feirense com a vitória é ainda uma incógnita. E assim será até perto da hora de jogo, de acordo com o técnico benfiquista que anunciou que o avançado iria integrar a convocatória da equipa, mas que só pouco antes do apito inicial de Artur Soares Dias irá saber se poderá contar com o brasileiro que se encontra a recuperar de uma lesão na zona cervical que já o deixou de fora do último encontro da equipa, frente ao Estoril.Record sabe que Jonas tem feito trabalho específico de recuperação, sido poupado a grandes esforços, limitando-se muito ao trabalho de ginásio. As indicações têm sido positivas e, também, também por isso, o jogador de 32 anos viajou com a equipa até à Vila da Feira. Hoje fez um teste.

Autores: Valter Marques e Adérito Esteves