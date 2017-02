Jonas sofreu uma recaída da lesão que o vinha apoquentado - está a contas com uma cervicalgia -, e falha a 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, esta terça-feira, contra o Estoril. Segundo Record apurou, o avançado queixou-se de algumas dores nas costas, que o afastam da partida desta noite.Recorde-se que o brasileiro regressou na sexta-feira à competição, diante do Chaves (saltou do banco na segunda parte), usando uma proteção no pescoço, na sequência da cervicalgia que o deixou de fora das partidas anteriores. Agora, volta a parar, numa época onde tem sido fustigado por mazelas.