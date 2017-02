Recuperado de uma cervicalgia, mas ainda com a zona do pescoço devidamente protegida, Jonas voltou à competição na última receção ao Chaves. O internacional brasileiro saltou do banco aos 55’ e, tudo indica, voltará ao onze inicial depois de amanhã no reduto do Estoril. O histórico do artilheiro contra os canários revela apetência para a faturação: em quatro jogos, marcou outros tantos golos, mas com bis em duas contendas, ambas na Luz (2014/15 e 2015/16). Ou seja, nos restantes dois confrontos, com palco na Amoreira, ficou em branco, nó que agora tentará desatar.