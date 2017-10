Visado na confusão esteve também o 1º secretário da mesa da assembleia geral, Jorge Arrais, que foi atingido com uma cadeira. O dirigente, de 85 anos, garante que está "tudo ultrapassado", mas admite que gostava de falar com o sócio que o atingiu."Já vi as imagens e não vou apresentar queixa, mas gostava de falar olhos nos olhos com a pessoa que atirou a cadeira. Sempre fui um homem de consensos e aquele gesto podia ter tido outras consequências, pois já tenho uma certa idade", admite o dirigente que, por pressão da filha, ainda foi realizar um TAC no sábado: "Felizmente não foi detetado nada. Aliás, logo nessa noite fui assistido e ainda voltei a tempo de assistir ao discurso de Luís Filipe Vieira."Lembrando que já frequenta assembleias gerais "há mais de 60 anos", Jorge Arrais promete estar pronto para outra. "São ossos do ofício. Também já estive do outro lado", recorda.