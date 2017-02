Jorge Ferreira, da AF Braga, vai dirigir na terça-feira o encontro entre o Estoril e o Benfica, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, anunciou esta segunda-feira o conselho de arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.O árbitro de Fafe arbitra pela segunda vez um encontro dos 'encarnados' esta temporada, depois de ter estado no triunfo sobre o Real Massamá (3-0), dos oitavos de final da Taça, tendo estado no empate do Estoril em casa do P. Ferreira (0-0), na quarta jornada da Liga NOS.No outro encontro das meias-finais, Bruno Esteves, da AF Setúbal, vai arbitrar a partida entre o V. Guimarães e o Desp. Chaves, na quarta-feira.

Autor: Lusa