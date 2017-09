A reação de Jesus aos "lirismos" e "pragmatismo" anunciados por Manuel Machado

Jorge Jesus desvalorizou o cenário de crise do Benfica - que Sérgio Conceição defendeu ontem existir -, lembrando que mais do que o começo, interessa sim a forma como uma equipa termina o campeonato. Nesse sentido, o treinador do Sporting lembrou que o facto de os rivais estarem num bom momento também influencia a fase menos positiva dos encarnados."Se a crise do Benfica nos dá confiança? A confiança mantém-se, as vitórias são melhor estímulo para uma equipa. Essa confiança, ganhando, é depois consolidada. Se tens duas equipas que em seis jogos têm seis vitórias, é normal que um dos rivais não esteja tão bem (até poderia ser o caso de terem as mesmas vitórias, pois não houve confrontos diretos). Já passei por isso, de estar à frente e atrás. É bom começar bem mas não é determinante. Determinante é terminar a última jornada em primeiro. Mas como é óbvio, conquistando pontos é muito melhor", analisou Jesus, na conferência de antevisão ao jogo com o Moreirense (sábado, 18h15).