Jorge Jesus foi questionado, na RTP3, sobre os resultados de FC Porto (triunfo no Mónaco por 3-0) e Benfica (derrota em Basileia por 5-0) nesta jornada da Liga dos Campeões, mostrando-se surpreendido com o desaire encarnado na Suíça."Na outra ronda fomos os únicos a somar pontos, o que é importante para o ranking na luta com Rússia e França. Esta jornada só o FC Porto fez 2 pontos para ranking. Foi pena, pois se tivéssemos empatado podíamos ter contribuído com mais 1. Não esperava que o Benfica perdesse em Basileia mas amanhã há Sp. Braga e outros para somar pontos", analisou o treinador do Sporting.