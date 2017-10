Apesar de ser réu neste processo, a presença de Jorge Jesus em tribunal não é obrigatória, aos olhos da lei. Ao que tudo indica, o treinador do Sporting prevê fazer-se representar por Rogério Alves, seu advogado, antigo dirigente dos leões e ex-bastonário da Ordem dos Advogados.

É, ainda assim, muito provável que Jorge Jesus vá a tribunal mas para testemunhar e dar a sua versão dos acontecimentos que abalaram o país futebolístico no verão de 2015. Também incluídos no rol de testemunhas estão, entre outros, Luís Filipe Vieira, enquanto presidente da sociedade que iniciou a ação, Bruno de Carvalho, líder dos leões, o empresário Jorge Mendes, e ainda Júlio Mendes, presidente do Vitória de Guimarães.

Continuar a ler