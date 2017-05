Continuar a ler

Para a visita do tetracampeão Benfica ao Boavista, no sábado (20h30), o Conselho de Arbitragem escolheu o algarvio Nuno Almeida, enquanto Jorge Ferreira estará domingo em Alvalade (20h15) no Sporting-Desportivo de Chaves.



Liga NOS, 34.ª e última jornada



- Sábado, 20 de maio:

Rio Ave-Belenenses, Carlos Xistra (Castelo Branco)

Paços de Ferreira-Marítimo, Hugo Miguel (Lisboa)

Nacional-Vitória de Setúbal, Bruno Esteves (Setúbal)

Vitória de Guimarães-Feirense, Tiago Antunes (Coimbra)

Boavista-Benfica, Nuno Almeida (Algarve)



- Domingo, 21 de maio:

Estoril-Arouca, Jorge Sousa (Porto)

Tondela-Sporting de Braga, Artur Soares Dias (Porto)

Moreirense-FC Porto, Fábio Veríssimo (Leiria)

Os árbitros Jorge Sousa, no Estoril-Arouca, Artur Soares Dias, no Tondela-Sp, Braga, e Fábio Veríssimo, no Moreirense-FC Porto, dirigem no domingo os jogos da 34.ª e última jornada em que estão envolvidas as equipas que lutam pela permanência na Liga NOS.Jorge Sousa estará na visita do Arouca (15.º, 32 pontos) ao Estoril, enquanto Artur Soares Dias estará na receção do Tondela (17.º, 29 pontos) ao Sporting de Braga, ambos às 18 horas. Já Fábio Veríssimo arbitra a receção do Moreirense (16.º, 30) ao FC Porto, que termina o campeonato em segundo lugar.

Autor: Lusa