Dois meses e meio depois do polémico dérbi com o Benfica, o Sporting voltará a ser apitado por Jorge Sousa, considerado por Jorge Jesus como o responsável pela crise do Sporting. O juiz da AF Porto foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem (CA) para dirigir o encontro com o V. Guimarães do próximo domingo.

Jorge Sousa irá assim fazer um empate em jogos dos grandes: apitou dois do Benfica e do FC Porto, irá agora apitar o segundo do Sporting. E o CA mantém a regra de nomear um internacional para confrontos entre os cinco primeiros da Liga.

No FC Porto-Nacional, marcado para sábado, estará Bruno Paixão, que se estreia em partidas dos dragões nesta edição da Liga, depois de ter estado num encontro do Benfica e noutro do Sporting. Para o Feirense-Benfica, também no sábado, foi nomeado Artur Soares Dias, que fará a terceira partida dos encarnados esta época. O mais cotado árbitro português da atualidade já esteve dois encontros do FC Porto e em outros dois dos leões.

Autor: Miguel Pedro Vieira