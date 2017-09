O Olhanense recebe o Benfica na 3ª eliminatória da Taça de Portugal, mas aquilo que deveria constituir uma boa notícia para os dirigentes algarvios pode revelar-se um problema, já que uma das bancadas do Estádio José Arcanjo pode obrigar a que o encontro se dispute no Estádio Algarve.

"Queremos que o jogo seja no José Arcanjo, mas para isso será necessário proceder a urgentes trabalhos de manutenção na bancada nascente e esperamos contar com a ajuda da autarquia. Se não for possível jogaremos no Estádio Algarve, mas acreditamos que não sucederá", explicou a Record Luís Torres, administrador da SAD.

"A vinda do Benfica é um prémio para este grupo, pela campanha no Campeonato de Portugal, e para toda a cidade, que volta a receber um grande, o que não acontece desde 4 de maio de 2014 [n.d.r. vitória sobre o FC Porto (2-1)]. É um regresso aos grandes jogos e tem vantagens financeiras. Temos nas mãos uma fração da lotaria, mas queremos o bilhete inteiro", acrescentou, assumindo que vão lutar pela vitória.

Autor: Armando Alves