"Jogar em casa o primeiro jogo é realmente uma vantagem, mas essa vantagem tem de ser confirmada dentro das quatro linhas, como é óbvio. Temos a nossa massa associativa e contamos com ela. Penso que esse jogo poderá equilibrar o fator psicológico, com um bom resultado, na continuidade da disputa do campeonato", realçou em entrevista à Agência Lusa.Com efeito, José Augusto acredita que esta eliminatória pode ter igualmente um impacto relevante na Liga NOS, que o tricampeão em título Benfica lidera, um ponto à frente do FC Porto, após a 21.ª jornada."São provas diferentes. Mesmo uma derrota ou um empate que o Benfica possa sofrer, é diferente da continuidade que temos de ter no campeonato nacional. Se for equilibrado, o Benfica continuará na senda. Não podemos é perder com um descalabro de golos", explicou.Instado a avaliar o atual Borussia e aquele que defrontou, o antigo futebolista português refere que os alemães continuam a ser um "adversário difícil"."Naquele tempo, a equipa do Borussia era diferente, obviamente, mas com valores mais afirmados. Este ano, o Borussia não tem tido uma carreira de nível e a sua classificação não é aquela que desejariam", explica.Para superar o emblema germânico, José Augusto diz que a missão de pensar a melhor estratégia "é com Rui Vitória", mas sempre deixa alguns conselhos para os tricampeões nacionais poderem alimentar a esperança de seguir em frente na Champions."O facto de jogarmos em ataque organizado, é hoje muito difícil de fazer na Europa. Normalmente, explora-se muito mais o contra-ataque e os flancos. Para isso, terá de haver jogadas preconizadas no sentido de que a equipa possa, a partir do seu meio-campo, não deixar o seu adversário jogar. Temos jogadores com caraterísticas para poder ultrapassar essa situação", concluiu.O Benfica recebe terça-feira o Borussia Dortmund, num jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Champions, agendado para as 19h45, no Estádio da Luz, em Lisboa.