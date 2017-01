É caso para dizer que nem um bicampeão europeu rejeita a possibilidade de saber mais com o Trivial Pursuit Benfica Tricampeão. O ‘quase bisavô’ José Augusto não tem dúvidas que vai ter umas tardes entretidas. "Vou partilhar o jogo com os netos. Tenho sete, aquele que era o número da minha camisola. Se vai ajudá-los a conhecer a história do Benfica? Claro, com certeza!", atirou, com boa disposição, o antigo extremo que não esconde o "orgulho" por ter estado nas cinco finais europeias do Benfica na década de 60. E, por isso, é natural que o ‘Garrincha Português’ também figure na oferta que Record tem para si e que pode colecionar a partir de dia 29. Não perca!Trata-se da oferta deste clássico jogo que ganhou a forma gloriosa de Edição "Benfica Tricampeão". A promoção é GRÁTIS de 2.ª a 6.ª feira. Neste jogo, o leitor pode mostrar tudo o que sabe sobre o seu clube do coração – o Benfica. São 720 perguntas, divididas por 6 temas: Competições Nacionais, Competições Internacionais, Modalidades, História/Curiosidades, Jogadores e Treinadores e Tricampeão