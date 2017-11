Continuar a ler

Instado a revelar a receita para voltar a surpreender o atual detentor do troféu, o técnico, que na época anterior travou as águias nos dois confrontos realizados no campeonato (1-0 no Bonfim e 1-1 na Luz), frisa a importância de melhorar o desempenho."Temos de ser muito fortes e solidários. Quem jogar vai ter de se superar e, como equipa, temos de ter uma prestação acima do que costumamos ter. Queremos criar problemas ao adversário. É fundamental marcar para continuarmos na prova", alertou.Com vários jogadores castigados (Vasco Fernandes e César), lesionados (Patrick, Adebanjo e Yannick Djaló) e em dúvida (entre eles João Teixeira, médio cedido pelo Benfica), José Couceiro volta a ter de mexer no onze."Temos tido alguns problemas que nos condicionam, mas isso não nos serve de desculpa. Ainda tenho algumas dúvidas na equipa que vai jogar, mas preparámo-nos para dar uma boa resposta", referiu.O equilíbrio registado nos jogos entre Vitória de Setúbal e Benfica na Taça de Portugal (oito triunfos para os sadinos, dois empates e 10 derrotas) e o facto de os sadinos terem vencido as 'águias' nos últimos três duelos [2-0 em 1994/95 e 1998/99 e 2-1 na final em 2004/05] é desvalorizado pelo treinador."É verdade que o Vitória é o quarto clube com mais presenças [10] na final da Taça, a última das quais em 2006, e venceu o Benfica em 2005. Já lá vão 12 anos, é muito tempo. Não me agarro a esses números. As realidades são hoje diferentes", vincou.Questionado sobre se o Benfica está esta temporada menos forte do que há um ano por ter perdido vários jogadores influentes, José Couceiro opta por colocar o foco no seu plantel."Perdemos muitos mais jogadores do que o Benfica. Da baliza ao ataque, foi uma equipa completa. Não me importa abordar a questão pelo lado do Benfica. Estamos numa posição muito pior", afirmou.O Vitória de Setúbal, 15.º classificado da Liga NOS, com 10 pontos, e o Benfica, terceiro com 26, defrontam-se pelas 18:15 de sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa, em partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal, que será dirigida pelo árbitro João Capela, da Associação de Futebol de Lisboa.