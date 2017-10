Continuar a ler

"Esta recuperação está associada a Luís Filipe Vieira. É um estratega" - José Eduardo Moniz"As pessoas por vezes divergem, mas no final há uma decisão e essa decisão é em bloco assumida por todos. É um sinal de união" - Nuno Gaioso" O balanço é claramente positivo . É um líder" - João da Costa Quinta"Trabalhar com o presidente é muito fácil pois mete-nos completamente à vontade. Não liga a protocolos" - Domingos Almeida Lima"Foram 14 anos de muito trabalho e muita luta, mas também de muita paixão" - Varandas Fernandes"Foi o relançamento do Benfica" - Fernando Tavares"O maior campeonato ganho foi o da credibilidade entretanto recuperada" - Alcino António"Tem o seu temperamento e por vezes tivemos algumas reuniões duras mas é muito determinado. Mesmo quando não concorda ouve e pondera as coisas" - Sílvio cervan