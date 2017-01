José Gomes, jovem promessa do Benfica, de 17 anos, está na mira da SAD do Belenenses para um empréstimo até ao final da presente temporada. Com grandes carências em termos ofensivos, o jogador dos encarnados é, neste momento, um dos principais alvos dos azuis, apesar de não se saber se a concretização do desejo é viável.José Gomes é um dos jogadores que já foi chamado por Rui Vitória à equipa principal, tendo o avançado respondido com qualidade nas partidas em que foi utilizado. Recorde-se que Gomes já totaliza 120 minutos no plantel A do Benfica. Hoje, com Jonas recuperado, admite-se que a transferência esteja mais facilitada, mas de qualquer forma o jogador já funciona como uma reserva credível para a equipa de Rui Vitória.Caso as conversações por José Gomes não cheguem a bom termo, Jovic pode ser outra carta a tentar pelos azuis. O sérvio, de 19 anos, ainda não fez qualquer jogo pela equipa principal das águias, mas participou em onze partidas oficiais pela equipa B, ao serviço da qual apontou um golo. Os próximos dias serão decisivos para clarificar a situação.

Autor: João Pedro Abecasis