De resto, seguiram ainda para solo helvético Ricardo Araújo, Florentino Luís, João Filipe, Gedson Fernandes e Nuno Santos, futebolistas que já se treinam em permanência sob o comando de Hélder Cristóvão, na equipa B, mas que são presença assídua na Youth League.



Depois do triunfo caseiro diante do CSKA Moscovo (5-1), na 1ª jornada do Grupo A da UEFA Youth League, os juniores do Benfica têm, frente ao Basileia, uma oportunidade de ouro para embalarem rumo ao apuramento para os oitavos-de-final da competição.Na bagagem, o técnico João Tralhão leva vários elementos da equipa B encarnada, com José Gomes entre os destaques. O jovem avançado, de apenas 18 anos, regressou recentemente aos relvados, depois de ter recuperado de uma lesão, e até já deixou marca na UEFA Youth League, com um golo ao emblema moscovita.