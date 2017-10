"Tenho de dar os parabéns aos meus jogadores. É um orgulho. A equipa fez tudo e teve possibilidades de vencer o terceiro set, mas falhou o 18-22, que nos daria uma boa vantagem. Depois, quebrámos animicamente e também fisicamente", começou por referir o treinador benfiquista na flash interview da Sporting TV, lamentando os muitos problemas físicos.



"O Zelão teve de sair porque não dava mais. O André Lopes não estava nas melhores condições e entrou o Ary Neto, que, infelizmente, pode ter acabado aqui a carreira dele, pelo menos como atacante de voleibol, porque se prontificou a tentar ajudar e dar a volta aos acontecimentos, mesmo não estando nas melhores condições", acrescentou o técnico, antes de concluir: "Mesmo assim lutámos no quarto set, encurtámos a distância, mas a certa altura estava tudo definido."

O Benfica saiu do Pavilhão João Rocha derrotado por 3-1 no dérbi com o Sporting e o técnico José Jardim justificou o mau arranque de campeonato dos encarnados com as dificuldades físicas sentidas pela sua equipa, num encontro que ficou marcado pela lesão grave de Ary Neto - o brasileiro saiu de maca após deslocar um ombro.