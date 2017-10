Continuar a ler

"Foi uma das maiores alegrias da minha vida ter sido eleito nesse dia para servir o meu clube como dirigente. O mandato foram três anos com grandes problemas. Com falta de dinheiro todos os dias. E depois a frustração de saber que fez todas as tramoias que conhecemos. A situação que encontrámos há 20 anos era financeiramente desastrosa. Mas, independentemente do resto, deixámos o clube mais virado para a frente a nível informático.""Fui o primeiro elemento da direção a demitir-se. Lembro-me que foi o sr. Fernando Martins que me convidou para integrar a direção. Como sou gestor de empresas, logo que me apercebi do que aí vinha, nem dei o benefício da dúvida. Não quer dizer que quem lá tenha ficado fosse sério e nem todos deviam pensar como eu. Foi um período terrível na vida do clube.