Habituado a assembleias gerais quentes, o antigo vice-presidente do Benfica, José Manuel Capristano, pede união aos adeptos, e acaba por elogiar o trabalho de Luís Filipe Vieira.

"Eu entendo que a época até pode nem ter sido preparada da melhor forma, mas lembrem-se da conquista do inédito ‘tetra’ e a construção do atual complexo desportivo que o Benfica tem. Tenham memória e estejam agradecidos. Eu sei bem como são estas assembleias gerais em momentos mais críticos", afirma a Record.

Apesar de não ter estado presente no pavilhão, o antigo dirigente recolheu algumas informações e não tem dúvidas que Luís Filipe Vieira teve a melhor reação ao responder a todas as questões. "Falou a voz do povo", argumenta José Manuel Capristano, relativizando o uso de algum vernáculo no discurso do líder das águias: "Por vezes nestas assembleias gerais a adrenalina é muito grande. De qualquer forma, creio que fez bem em esclarecer os sócios, pois, desta forma, conseguiu dar a volta a uma situação que era adversa."