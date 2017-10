À margem de uma homenagem prestada na cidade de Setúbal, José Mourinho abordou o atual momento do Benfica, adversário do 'seu' Manchester United na Liga dos Campeões."Vi o Benfica com o Marítimo, um jogo difícil. Vi dificuldades que são bem-vindas ao futebol português: as equipas grandes terem dificuldades com as mais pequenas. [A derrota do Benfica] 5-0 frente ao Basileia não me fazem mudar de opiniao sobre o Benfica ser o nosso adversário mais difícil. Não é o mau início na Champions do Benfica que me faz mudar a abordagem sobre o Benfica: é melhor do que o CSKA e o Basileia. Tenho a certeza que o Benfica vai voltar forte também", afirmou esta terça-feira o técnico português depois de descerrar a placa na nova avenida José Mourinho.

Autor: Sofia Lobato