Com a posição de lateral direito a ser um 'problema' desde a saída de Nélson Semedo, o Benfica está no mercado em busca de uma alternativa e, segundo adianta o portal Goal.com, um dos jogadores que agrada aos dirigentes encarnados é o brasileiro Dodô, jovem de apenas 19 anos que pertence aos quadros do Coritiba.De acordo com o mesmo site, Dodô termina contrato em junho do próximo ano, pelo que em janeiro pode já assinar um pré-acordo com um outro clube, sem que o seu atual clube tenha algo a dizer nessa negociação - a equipa brasileira receberia apenas uma compensação pelos direitos de formação. Refira-se que a Coxa, tendo em perspetiva a possibilidade fazer um encaixe adicional, está disposta a negociar o lateral a troco de 2 a 3 milhões de euros.Para lá do Benfica, também o Shakhtar Donetsk, equipa orientada por Paulo Fonseca, está de olho no internacional Sub-20 pelo Brasil, que na presente temporada soma 18 jogos disputados na Série A do Brasileirão.

Autor: Fábio Lima