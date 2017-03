O médio sul africano Thabo Cele, de 20 anos, atualmente ao serviço do Real Sport Clube, é reforço do Benfica, tendo à sua espera um contrato válido para as próximas 5 temporadas com a formação da Luz.

Thabo, que era também pretendido pelo FC Porto, é peça fundamental da equipa orientada por Filipe Martins, tendo até ao momento disputados 21 jogos - 1586 minutos jogados e três golos apontados - na presente temporada pela equipa do Campeonato de Portugal, um deles frente ao Benfica, na Taça de Portugal.





Cele, recorde-se, Cele, recorde-se, foi apontado às águias em dezembro , precisamente na véspera do duelo com o Benfica, uma partida que a formação da Liga NOS venceu por 3-0.

Autor: Rui Jorge Cabaço