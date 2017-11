Diogo Gonçalves e João Carvalho, jovens formados no Benfica, deixam elogios à estrutura do clube, em entrevista concedida ao jornal do clube.

O extremo realça que quem chega ao Benfica "tem todas as condições para chegar ao topo". "Quando cheguei já encontrei muitas condições, mas nota-se uma grande evolução com o passar dos anos. O Benfica é cada vez mais uma referência a nível mundial", assinala, orgulhoso, Diogo Gonçalves, de 20 anos.

