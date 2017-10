Rui Vitória vai aproveitar a paragem de 15 dias no campeonato, fruto do compromisso das seleções, para trabalhar mais de perto com elementos da equipa B ou mesmo dos juniores. Esta é uma prática recorrente e que agora se vai repetir, até para que haja a possibilidade de ter um grupo mais composto, tendo em conta as inúmeras ausências de jogadores que vão representar as respetivas seleções nacionais.Após o empate frente ao Marítimo, o técnico reconheceu que ia aproveitar esta interrupção para "analisar e corrigir erros", ao mesmo tempo que aumenta os "índices competitivos de alguns jogadores", mas a observação de jovens mantém-se. Vários jogadores terão, assim, a hipótese de treinar com os tetracampeões.Há duas épocas, também após um arranque irregular, o Benfica aproveitou esta paragem para fazer nova pré-época, depois da conturbada digressão pelo México. Agora, não será necessário isso, mas de que é preciso afinar a estratégia ninguém tem dúvidas.