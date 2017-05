Luka Jovic foi uma das presenças notadas no treino desta manhã, do Benfica, que teve lugar no Estádio do Jamor, palco que vai acolher domingo a final da Taça de Portugal entre Benfica e V. Guimarães.O atacante sérvio, de 19 anos, irá jogar nas duas próximas temporadas no Eintracht Frankfurt por empréstimo do clube da Luz, mas para já ainda está à disposição do grupo encarnado. É provável que o jogador apenas seja dispensado do clube após a final da Taça de Portugal, de forma a que o treinador tenha todos os jogadores prontos para jogarem se for caso disso.O treino matinal serviu de adaptação ao relvado do Jamor e na sessão, que teveRui Vitória contou com a presença de 27 jogadores, todos eles aptos para o embate que encerra a temporada em Portugal.

Autor: Vanda Cipriano