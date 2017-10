O duelo com Benfica apenas se disputa dentro de duas semanas, mas Juan Mata já o abordou esta segunda-feira, no seu habitual blogue no site oficial do Manchester United. Num texto no qual passa em revista a última semana dos red devils, o espanhol admite que o triunfo em casa do CSKA Moscovo, por 4-1, traz uma motivação adicional, que chega na altura certa, por ser no duelo que antecede a visita à Luz."Ganhar em Moscovo foi também bastante importante. Duas vitórias em dois jogos dão-nos muita confiança. O jogo foi mais complicado do que aquilo que o resultado mostra, mas a equipa vai sempre em busca do triunfo. Não é fácil ganhar naquele estádio e dá-nos uma motivação grande, pois o próximo jogo será em Lisboa, contra o Benfica, que será uma visita complicada", escreveu o espanhol, de 29 anos.No mesmo artigo, Mata admite que setembro foi um "mês muito positivo", deixando claro que o desafio agora passa por "manter este nível nos próximos meses, tentar manter esta consistência para atingir grandes feitos". O Manchester United, refira-se, é atualmente segundo colocado na Premier League, com 19 pontos, os mesmos que o rival City, tendo somado até ao momento seis vitórias e um empate no campeonato. Alargando a análise às outras provas, os red devils têm apenas uma derrota (na Supertaça europeia, frente ao Real Madrid).

Autor: Fábio Lima