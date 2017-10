Continuar a ler

O médio ofensivo espanhol lembrou as "boas memórias" do Benfica quando jogava no Chelsea, que eliminou as 'águias' nos quartos de final da 'Champions' em 2012, com os 'blues' a conquistarem o título europeu.



No ano seguinte, os londrinos voltaram a ser 'carrascos' do Benfica, ao vencerem a final da Liga Europa de 2013 (2-1), em Amesterdão.



Em relação ao jogo de quarta-feira (19:45), no Estádio da Luz, Mata garante não estar "demasiado confiante" e elogia o Benfica, uma "equipa com muito bons jogadores e uma grande massa adepta".



"Precisam dos pontos e teremos de estar no nosso melhor para conseguir um resultado positivo. Isto é a Liga dos Campeões e tens de vencer grandes equipas se queres ir longe", acrescentou.



O internacional espanhol, que chegou aos 'red devils' a meio da temporada 2013/14, foi utilizado em nove jogos (um golo) esta temporada.



O futebolista espanhol Juan Mata, do Manchester United, disse hoje que tem "boas memórias do Benfica", que defronta na quarta-feira, no Estádio da Luz, para a Liga dos Campeões, desde os tempos em que alinhava pelo Chelsea.Num texto publicado no sítio pessoal do atleta de 29 anos na Internet e divulgado no 'site' do clube inglês, Mata explica que o plantel treinado por José Mourinho está "ansioso por continuar a boa forma depois de conseguir seis pontos nos primeiros dois jogos" do grupo A da 'Champions'.