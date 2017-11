Miguel Lucas Pires renunciou ao cargo de árbitro no Tribunal Arbitral do Desporto. Foi o próprio a anunciá-lo, em declarações à revista Sábado, que tinha revelado, através dos emails do Benfica, que o professor universitário tinha pedido a Fernando Seara cinco bilhetes para o jogo entre Benfica e Marítimo, de abril deste ano, que acabaram por ser oferecidos pelo clube da Luz.

Quando foi contactado pela primeira pela SÁBADO, e confrontado com o caso, Miguel Lucas Pires assumiu que "notícias como esta inevitavelmente minam definitivamente" a sua "credibilidade e imagem de isenção e imparcialidade, não apenas junto da opinião pública, mas igualmente e sobretudo junto das entidades e sujeitos que recorrem ao TAD".

Continuar a ler