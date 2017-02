Continuar a ler

Rui Vitória, que até havia começado a época com Júlio César na baliza, decidiu-se pela mudança e a verdade é que não mais Ederson largou os postes encarnados - as exceções foram dois jogos da Taça de Portugal com o Leixões (6-2) e com o Marítimo (6-0) e da Taça da Liga com o V. Guimarães (0-2), jogos em que o camisola 12 voltou à titularidade. A situação de Ederson mudou aos 42 minutos do último jogo com o Arouca, altura em que foi expulso, o que motivou a chamada de Júlio César ao campo. expulsão impede-o, agora, de jogar em Braga ... a 19 de fevereiro de 2017. Esta é uma baixa importante na equipa de Rui Vitória, também por estar com a moral em alta. Ederson foi o herói do jogo com o Borussia Dortmund , na passada terça-feira, tendo evitado a derrota do Benfica. "É um dos melhores do mundo, nesta altura", disse Rui Vitória, no final.Certo é que, apesar da boa fase que Ederson está a viver, a equipa técnica encarnada continua a ter total confiança em Júlio César. O guarda-redes tem sido suplente, mas oferece todas as condições ao treinador e, além disso, é um dos jogadores mais queridos entre o grupo de trabalho benfiquista. Ele que tem apoiado sempre o concorrente e amigo, como foi até possível ver pela forma como festejou a defesa de Ederson no penálti de Aubameyang.