O regresso de Júlio César à baliza do Benfica pode acontecer esta quarta-feira, na receção ao Sp. Braga. O experiente guarda-redes brasileiro, de 38 anos, jogou pela última vez em maio, na deslocação ao Bessa (2-2), e esta época ainda não foi utilizado por ter estado a recuperar de uma tendinopatia na perna esquerda. No início de 2017/18, Rui Vitória teve à disposição apenas Paulo Lopes e Bruno Varela e a aposta para a baliza recaiu sobre o segundo.Uma das mudanças que o treinador poderá levar a cabo na Taça CTT passará pela entrada de Júlio César para o onze. Nos últimos quatro jogos, o camisola 12 já se sentou no banco, mas este cenário poderá mudar. Se for titular, o canarinho até poderá manter o lugar nos restantes jogos do campeonato, a começar pelo P. Ferreira, mas, aí, a decisão está nas mãos do treinador e só será tomada após o desafio de quarta-feira.

Autores: João Soares Ribeiro e Miguel Amaro