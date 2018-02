Continuar a ler

O episódio da saída da Luz também foi explicado pelo jogador, que chegou a afirmar que sentia que já não estava a ajudar a equipa. E depois surgiu o Flamengo. "Quando rescindi com o Benfica fiquei parado durante um período, em casa, a perturbar a patroa. Analisei várias hipóteses mas muitas pessoas disseram que devia encerrar a carreira a jogar. A coisa foi ganhando força e foi quando entrei em contacto com o Flamengo. Na Europa, temos de trabalhar 100 por cento a todo o momento. É cultural e se um garoto faz 10 bolas, eu, com 38 anos, também tenho de fazer", atirou, feliz pelos anos em que jogou com a camisola do Benfica.





"Amo Lisboa, é uma cidade maravilhosa! Conquistei oito títulos em Portugal. Três campeonatos, uma Taça de Portugal, três Taças da Liga e uma Supertaça."

Júlio César compara o Benfica a... uma novela. Pode parecer estranho, mas a verdade é que foi esta a maneira que o guarda-redes encontrou, numa conversa com Zico, transmitida no canal do YouTube do antigo internacional brasileiro, para explicar a forma como os encarnados lançam jogadores no futebol europeu.Questionado por Zico sobre o facto de o Benfica não investir para conquistar títulos europeus, o guarda-redes foi taxativo. "É cultural, uma filosofia de gestão. Conhecendo bem o presidente do Benfica, o Luís Filipe, que é meu amigo particular, sei que é uma coisa cultural. Faço uma analogia com a televisão brasileira. É como a novela 'Malhação', que prepara um ator para a novela das oito. Na Europa, hoje em dia, o Benfica é uma equipa que prepara um jogador para dar o salto. Assim consegue 'fazer caixa' e pagar o passivo, que é o objetivo. Mas pode ser que num futuro próximo, quando tudo isso estiver resolvido, comecem a olhar para essa parte da conquista europeia", atirou.

Autor: Pedro Ponte