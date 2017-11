Continuar a ler

Nome histórico na sua posição, Júlio César foi questionado ainda sobre Ederson, guardião do Man. City que na temporada passada representava o Benfica. "É um guarda-redes que está sempre a evoluir. Está pronto para jogar o Mundial e tem todos os ingrediantes para ser o melhor do Mundo. Já é um guarda-redes completo, que é muito forte a sair da baliza. As pessoas gostam de vê-lo", elogiou.



E se Ederson pode ser o melhor... quem é então o número 1 neste momento? "Há tantos, que nem gosto de escolher, pois vou deixar alguns fora. Gosto do Oblak. É excelente a trabalhar com uma equipa que não sofre muito. O Ederson é fenomenal. E tenho de falar do Buffon, que continua a jogar ao mais alto nível com a sua idade, jogando duas finais de Champions em três anos. É mais velho do que eu! E finalmente tenho de mencionar o Manuel Neuer, outro dos melhores", referiu.



Entrevistado esta semana pelo portal ESPN FC, Júlio César abordou os mais variados temas do futebol internacional, falando do melhor do Mundo, tanto a nível como também na sua posição, e recordou ainda a convivência com José Mourinho no Inter Milão.Em relação à questão do melhor do Mundo, a resposta do veterano guardião, de 38 anos, surgiu após uma pergunta sobre as chances da canarinha em ganhar o Mundial'2018. "Creio que o Brasil tem uma boa chance de vencer. Temos um selecionador que está a fazer um excelente trabalho desde que chegou. Somos um dos grandes favoritos e, para mais, o Neymar é o melhor do Mundo. O Messi? O Messi é de outro planeta! Mas creio que este é o momento do Neymar. Todo o mundo o segue e vê aquilo que ele faz. Até quem não o seguia agora tem interesse nele", admitiu o guarda-redes do Benfica.

Autor: Fábio Lima