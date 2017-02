Continuar a ler

Em 2015/16, Júlio César foi um dos jogadores mais utilizados por Rui Vitória na campanha dos encarnados, tendo somado 3.090 minutos. Esta temporada segue com apenas 946, o que torna impossível alcançar esses mesmos números. Recorde-se que o guardião brasileiro foi o titular indiscutível da última época, até sofrer uma lesão que o afastou dos relvados a partir do início de março. Desde então, Ederson pegou na batuta e assumiu ele próprio as despesas, dando contributo para a conquista do tricampeonato e da Taça CTT. A expulsão impede-o, agora, de jogar em Braga amanhã... 19 de fevereiro de 2017. Com o moral em alta, Ederson é uma baixa importante na equipa de Rui Vitória. Ederson foi o herói do jogo com o Borussia , tendo evitado a derrota do Benfica. "É um dos melhores do Mundo, nesta altura", disse Rui Vitória, no final.Certo é que, apesar da boa fase que Ederson está a viver, a equipa técnica encarnada continua a ter total confiança em Júlio César. O guarda-redes tem sido suplente, mas oferece todas as condições ao treinador e, além disso, é um dos jogadores mais queridos entre o plantel. Volta a ser titular na Liga 154 dias depois.Em 2015/16, Júlio César foi um dos jogadores mais utilizados por Rui Vitória na campanha dos encarnados, tendo somado 3.090 minutos. Esta temporada segue com apenas 946, o que torna impossível alcançar esses mesmos números. Recorde-se que o guardião brasileiro foi o titular indiscutível da última época, até sofrer uma lesão que o afastou dos relvados a partir do início de março. Desde então, Ederson pegou na batuta e assumiu ele próprio as despesas, dando contributo para a conquista do tricampeonato e da Taça CTT.

Foi a 19 de setembro de 2016 a última vez que Júlio César foi titular na baliza do Benfica, em jogos da Liga. Adversário? Sp. Braga. Na 1ª volta, as águias venceram (3-1), mas nada foi igual para o guarda-redes brasileiro, que perdeu o lugar entre os postes para o compatriota Ederson.Rui Vitória decidiu-se pela mudança e não mais Ederson largou os postes – as exceções foram dois jogos da Taça de Portugal, com Leixões (6-2) e Marítimo (6-0), e da Taça da Liga com o V. Guimarães (0-2), desafios em que o camisola 12 voltou à titularidade. Porém, a situação de Ederson mudou com a expulsão, aos 42’ do desafio com o Arouca.