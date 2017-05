Júlio César: «Rui Vitória é o comandante»

Júlio César voltou a ser dos mais efusivos na celebração do tetracampeonato do Benfica. Em pleno relvado no sábado, depois do jogo com o V. Guimarães, o guarda-redes abraçou-se a Rui Vitória em lágrimas e explicou esta noite, antes do jantar de equipa de comemoração do tetra, o que aconteceu para tal reação."Desculpem a voz mas a festa foi muita. Lágrimas? Comemoro cada título como se fosse o primeiro. Mesmo tendo jogado pouco este ano, acho que acima de tudo está o grupo e a família benfiquista. Fico muito feliz por mais um troféu na minha carreira. O que disse a Rui Vitória naquele momento? Agradeci por aquele momento, por tudo, pelo trabalho que ele fez. É o comandante e no sucesso que o Benfica tem tido principalmente nos últimos dois anos ele vem fazendo um excelente trabalho com o staff", afirmou o internacional brasileiro, que destacou a excelente relação com Ederson.Sobre a continuidade na Luz, Júlio César lembrou que tem mais um ano de contrato.

Autor: Valter Marques