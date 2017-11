Júlio César despede-se do Benfica em lágrimas no balneário

"É uma opção minha, respeito tudo aquilo que vem acontecendo em relação à minha pessoa. Sempre procurei ajudar dentro e fora do campo, no balneário, nos treinos, mas não estava mais ajudando. Para prejudicar, mais vale parar por aqui. Não estava muito motivado, é vaidade pessoal terminar a carreira a jogar. Tinha pouco espaço e, amigavelmente, chegámos a acordo. O presidente foi sensacional comigo. Agradeço a esta casa linda que me acolheu e à minha família. Entro pela porta da frente, saio pela porta da frente", confidenciou o antigo internacional canarinho.





Elogios aos jovens sucessores



Com a saída de Júlio César, Bruno Varela e Svilar ficam com os dois primeiros lugares na baliza do Benfica. Os dois jovens mereceram palavras bonitas do veterano guardião.



"Svilar, mostrando capacidade e talento, tem um futuro brilhante pela frente; Quanto a Varela, admiro-o pela capacidade e humildade, voltou super bem e confiante. Benfica fica bem entregue com estes três guarda-redes", disse, não esquecendo Paulo Lopes.

"Nos treinos não conseguia render o que sei que posso render. Eu e Rui Vitória tivemos uma conversa muito amigável e transparente. Saio pela porta da frente, muito grato, e o Benfica ganhou um novo torcedor", acrescentou, revelando aquilo de que vai sentir mais saudades: "Do Estádio da Luz, dos títulos conquistados, da festa no Marquês e do balneário, uma segunda família, onde estamos a maior parte do tempo."