Relegado para a condição de suplente com a afirmação de Ederson, o guardião já desvalorizou a situação, e assinalou que uma das suas principais funções no Benfica é contribuir para o "sucesso do grupo".Já com 37 anos, o brasileiro tem sido uma figura muito importante no balneário e revelou-se fundamental na evolução registada pelo seu compatriota que, entretanto, já começou a ser chamado ao escrete. Ederson já reconheceu a importância do camisola 12 no seu sucesso, e os responsáveis encarnados esperam que esta situação se repita com os jovens guarda-redes que trabalham no centro de estágio do Seixal.Com 32 títulos no currículo, o sul-americano é um dos jogadores que marca a diferença no balneário, e este é um trunfo que a equipa técnica de Rui Vitória pretende continuar a explorar.