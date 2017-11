É oficial: Júlio César já rescindiu o contrato que o ligava ao Benfica e que era válido até final desta temporada. A confirmação foi dada pela mulher do guarda-redes brasileiro, Susana Werner, ao portal brasileiro UOL.

"Ele rescindiu com o Benfica", afirmou a atriz, deixando em aberto a possibilidade de não ser ainda o fim da carreira de Júlio César, de 38 anos. "Não sei se vai parar. Veremos", referiu ainda.

Continuar a ler

Este cenário é, como Record adiantou, o mais que provável nesta altura. Aliás, as próprias publicações de Susana Werner e, sobretudo, do filho Cauet no Instagram acabaram por confirmar o cenário. "O caminho acaba aqui", afirmou o adolescente, de 15 anos.