Júlio César despede-se do Benfica em lágrimas no balneário

Depois de rescindir o contrato com o Benfica, e na hora de se despedir dos colegas, Júlio César garantiu que levará o clube para sempre no coração. Admitindo que já há algum tempo que ponderava a retirada, o guarda-redes de 38 anos não esquece tudo por que passou na Luz."Tomei esta decisão difícil, há um mês que pensava nisto. O mais importante é agradecer a cada um de vocês que está aqui neste balneário por esta viagem incrível, durante estes três anos e meios que estive aqui neste balneário e tive oportunidade de vestir esta camisola. Só quem a veste é que realmente sabe quão gratificante é participar neste clube, principalmente com tantos títulos, que eu, juntamente com vocês e outros que foram embora, ajudei a conquistar. É realmente uma página da minha vida que eu, quando tiver 60, 70, ou sei lá, se o Papai do Céu me permitir viver até aos 80 ou 90 anos, vou lembrar sempre os momentos mais lindos que tive aqui dentro. Quero agradecer em meu nome e da minha família o respeito, o carinho, a admiração e a parceria. A viagem para mim termina aqui, mas vocês continuam. Podem ter a certeza que lá fora vai estar um companheiro que está a torcer muito por cada um de vocês", disse o antigo internacional brasileiro aos agora ex-companheiros.