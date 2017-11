Domingos Soares de Oliveira, Júlio César e Mile Svilar fizeram parte de um painel de oradores no segundo dia do Web Summit, em Lisboa. Os guarda-redes do Benfica abordaram aspetos como a evolução do seu posto e os objetivos para o futuro, deixando elogios mútuos e uma ideia forte: o belga poderá chegar ao topo do futebol mundial. Quanto ao administrador financeiro da SAD, destacou ideias já referidas na intervenção anterior, nomeadamente o apelo a uma competição justa.



JÚLIO CÉSAR





"Futebol está a modernizar-se e só ganha o futebol com isso. Futebol está mais dinâmico. À época era mais lento pois não havia tecnologia. Não é só nos treinos que temos de nos dedicar.""GPS ajuda muito à parte física. Pulseira do sono também é novidade e costumo meter no braço da minha filha (risos).""(Mudança de regras) Isso mudou na década de 90 e atrapalhou quem não tinha muita técnica na altura. Isso obrigou à criação de exercícios específicos. O guarda-redes é tão importante como os defesas nesse aspeto. Agora joga-se com a defesa alta, na minha altura não era assim.""Claro que quando temos a idade do Mile sonhamos alto. Mas agradeço ao pai do Céu por aquilo que me proporcionou. Não imaginava nem nos melhores sonhos. A convivência com os mais velhos faz crescer e isso vai acontecer com o Mile. Tem um talento incrível e com 18 anos já fez a estreia contra o United. Tem a cabeça muito boa e tem tudo para se tornar um grande guarda-redes. Na minha conceção, até o melhor guarda-redes do Mundo.""Ainda não sei. Dentro ou fora do futebol? Talvez dentro mas tenho outras coisas fora do futebol. Tenho de pensar no futuro da minha família. Talvez mais dois anos de contrato no Benfica e depois penso (risos, virando-se para Domingos Soares de Oliveira)."Tem tudo para conseguir a tão sonhada Bola de Ouro. Já se tornou uma obsessão para ele. Tem todos os ingredientes para isso. É um rapaz formidável e o Mundo aprendeu a gostar dele.""Como me senti quando defendi o penálti em Old Trafford e no final? Foram sentimentos mistos pois perdemos o encontro. A bola bateu no poste e depois nas minhas costas e entrou. Mas senti-me orgulhoso e feliz. Foi uma longa noite de viagem.""É o meu estilo. Não mudei, fui ensinado assim e jogo sempre assim.""Há que esquecer o erro e continuar". "Quero ser o melhor do Mundo. Mas há que ir passo a passo e trabalhar todos os dias. Estou agradecido por ter este velho (risos, referindo-se a Júlio César) com quem aprendo nos treinos."Não é altura de pensar nisso. Apenas penso no clube.""Não me surpreendeu. Paris SG evoluiu na última época para um grande clube. São todos grandes clubes."Sim, pode ser, mas se não tiveres uma boa equipa e conseguires o objetivo coletivo, não conseguirás o objetivo individual.""Sabemos que há um mercado pronto para pagar fortunas e percebemos a situação portuguesa e que será difícil mantê-los (aos jovens) durante muitos anos. A estratégia é gerar receitas para lhes dar conforto financeiro.""Há preocupação sobre isso. É muito mais difícil para um clube lutar contra um Estado. A UEFA deve tratar deste assunto. Se eles tiverem um bolso sem fundo a competição fica desigual. Futebol é competição e a sua beleza é ter um Benfica que pode vencer o United ou um Sp. Braga empatar em casa do Sporting."Esperamos sempre competição em Portugal. Mas os adversários de Benfica têm boas equipas e esperamos uma concorrência leal."