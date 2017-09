Uma das questões do momento no Benfica é a titularidade na baliza. Júlio César foi titular pela primeira vez na Liga depois do erro de Bruno Varela diante do Boavista e Rui Vitória explicou porquê. "As decisões são feitas a pensar no melhor para a equipa", adiantou, sem querer antecipar quem irá jogar amanhã. "Estão ambos preparados para o jogo. Não vou estar a dizer quem vai jogar."

O treinador aproveitou para recuperar uma história dos tempos em que era treinador do Vilafranquense e a equipa ribatejana recebeu o FC Porto para a Taça de Portugal. Também teve de escolher um guarda-redes, acabando por deixar no banco um dos seus melhores amigos.

"É o padrinho da minha filha, eu sou padrinho do filho dele e os nossos pais faleceram no mesmo acidente. Tomei das decisões mais difíceis do futebol. A partir do momento em que tomo decisões dessas, as outras são mais fáceis", garantiu, divulgando os nomes dos guarda-redes em questão: Paulo Xavier e Hugo Félix.

Autor: Filipe Pedras