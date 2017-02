Júlio César poderá voltar a ser escolha de Rui Vitória para a baliza do Benfica no encontro desta noite, frente ao Estoril, a contar para a Taça de Portugal. O experiente guarda-redes não tem sido a primeira opção nos jogos do campeonato, mas já foi a escolha inicial do técnico da equipa em dois dos quatro encontros da prova rainha que a equipa efetuou até chegar às meias-finais – frente ao Marítimo e Leixões –, um cenário que se deverá voltar a repetir hoje. Já nos restantes encontros da prova – 1.º Dezembro e Real – não foi convocado, por lesão.