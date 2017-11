Continuar a ler

"Uma vénia, um obrigado e nunca adeus… As paixões fazem-te crescer a sonhar, seja com os olhos abertos ou fechados, fazem-te olhar o transcendental e o pico da pirâmide…Comigo não foi diferente…a baliza, os guarda-redes, o alto nível e os títulos…esse olhar para cima leva-te a "deuses do Olimpo". Era assim que eu acompanhava o Júlio "Imperador" César no Flamengo, no Inter, na Seleção Brasileira… Estrela de eficácia e beleza com provas dadas, com conquistas de títulos importantes em contextos dificílimos, sem nunca perder aquele sorriso contagiante, mesmo para quem nunca imaginava vir um dia a conhecê-lo.Quis a vida da bola, que nunca ninguém sabe o que vai dar, que nos cruzássemos no futebol, na paixão e na vida…Chegaste a Portugal e mostraste, mais uma vez, que estrelas não são ídolos precoces, fruto de uma sociedade que mastiga rapidamente e absorve o que a era da imagem impinge. Mostraste que estrelas são aqueles que vivem no Olimpo, sem nunca perder a simplicidade, a naturalidade, a paz interior e o sentimento, mesmo que isso mostre muitas vezes que "Deuses" só são verdadeiramente "Deuses" porque vivem como humanos sensíveis e que nunca perdem os sonhos e a liberdade…No SL Benfica vi-te ser herói individual e colectivo no rectângulo de jogo, vi-te brilhar e ser fundamental em muitos títulos conquistados. Esse brilho que tinhas tanto dentro do campo como fora dele. Queria explicar a quem lê este texto que não és uma estrela dentro e fora do campo, só pelo "Guarda Redes voador com pés de veludo" que foste e és, mas principalmente pela paixão, emoção e sentimento que emana no teu viver! No clube ninguém vai levar a mal se eu disser que desde que chegaste, os teus voos foram fundamentais para ganhar muitos títulos e que, mesmo em muitos momentos, sem jogar lá dentro, foste fundamental ao jogares no coração, na alma e no cérebro dos outros, como naquele Sporting – Benfica que deu empurrão ao titulo na época 15/16.Não podem levar mesmo a mal se eu disser que não me conformo com esta noticia do possível termino da tua carreira. Que não pode ser verdade e que eu não quero que seja verdade! De todos os Guarda Redes guardo momentos no intimo da minha alma.Os abraços e as palavras que recebi do Oblak e do Ederson, nos seus ultimos jogos comigo, ainda hoje os sinto na pele. Vivo por eles e sofro com eles. É viver à luz dos sentimentos dos outros sem pedir nada em troca. Mas do Julio havia sempre algo a receber, aquele sorriso contagiava, aquela paixão fazia-me querer ser melhor e melhor. Sou e estou onde estou graças a vocês Guarda Redes.No final da época 15/16, ainda eu não sabia que não ia ficar com a equipa, ligaste a dizer que tinhas renovado e que querias convidar-me a mim e à minha família para um jantar com as pessoas importantes nesse teu caminhar de sucesso. Fui com a família ao encontro de um jantar que pensava estar repleto de pessoas e, quando vi que era só um pequeno núcleo familiar a quem querias dizer obrigado e me estavas a inserir nele, recebi mais uma lição de vida.Ser "Gigante" é ter uma imensidão interior que não precisa ser vista e falada para ser transcendental! Podia escrever mil palavras e não ia, mesmo assim, explicar que no fundo o que queria fazer, e que acho que o futebol Português e Mundial também devem fazê-lo,era: Uma vénia, um obrigado e nunca um adeus…P.S. deixa-me ser egoísta e dizer que queria que a noticia fosse mentira e que breve te ia ver ser feliz a voar num qualquer relvado do futebol mundial"