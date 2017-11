Presentes na Web Summit, que decorre no Parque das Nações, em Lisboa, Júlio César e Svilar falaram da sua experiência no Benfica. Questionado sobre o que gostaria de saber quando começou a carreira, o guardião brasileiro 'deu a volta' à questão e acabou por falar no jovem companheiro de equipa."Claro que quando temos a idade do Mile sonhamos alto. Mas agradeço ao pai do Céu por aquilo que me proporcionou. Não imaginava nem nos melhores sonhos. A convivência com os mais velhos faz crescer e isso vai acontecer com o Mile. Tem um talento incrível e com 18 anos já fez a estreia contra o United. Tem a cabeça muito boa e tem tudo para se tornar um grande guarda-redes. Na minha conceção, até o melhor guarda-redes do Mundo", afirmou Júlio César.