Uma autêntica revolução. O Benfica surge esta terça-feira em Guimarães, para discutir o acesso à final four da Taça CTT, com um onze no qual Rui Vitória reserva sete alterações relativamente à equipa que apresentara no sábado, também na Cidade Berço, mas na altura em jogo para a Liga NOS. Olhando para essa equipa inicial dessa partida restam apenas Nélson Semedo, André Almeida e Pizzi.De resto, nota para o regresso à titularidade de Júlio César, que não jogava desde 19 de novembro (Marítimo, para a Taça de Portugal), assim como nova presença no onze inicial para Andrija Zivkovic e para o peruano André Carrillo.Consulte o onze inicial e as restantes informações da partida

Autor: Fábio Lima