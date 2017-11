Presidente do V. Guimarães pede explicações à PSP

As imagens dos desacatos nas bancadas que interromperam o V. Guimarães-Benfica

Os incidentes ocorridos logo no início do encontro com o Benfica deixaram Júlio Mendes, presidente do Vitória de Guimarães, indignado com a falta de resposta das autoridades presentes no Estádio D. Afonso Henriques, exigindo explicações sobre o que aconteceu."De forma concertada, decidiram invadir o estádio e parar o jogo. Não estava nenhum elefante à solta na bancada. Isto não pode voltar a acontecer e as autoridades têm de dar resposta. Ainda ninguém nos explicou o que se passou. Vamos querer ver as imagens. Acreditamos que nos vão dar respostas para o que aconteceu. Ando há muito tempo a dizer que a questão do policiamento é importante no futebol. Já disse isto em fóruns, na Liga… Há jogos garantidos pela GNR, outros pela PSP, uns custam mais dinheiro, outros menos, e isto não pode ser assim. Quando acontecer alguma coisa grave vão ver que tenho razão", alertou o dirigente vitoriano.Júlio Mendes lembra, acima de tudo, que aquilo que se passou este domingo não é normal. "Não vi as imagens. O que aconteceu foi dentro do estádio, que é um espaço físico diferente da rua. Será que o que aconteceu lá fora contaminou o estádio. Não acho normal", acrescentou.Por outro lado, o líder do Vitória comentou ainda a situação ocorrida no encontro com o Marselha, em que adeptos do clube francês entraram no relvado para provocar Evra, que acabou por agredir um deles. "Esse assunto está a ser analisado pelas entidades competentes, como a UEFA", lembrou.Júlio Mendes desvalorizou ainda a saída do presidente a meio do encontro desta noite. "Luís Filipe Vieira tinha-me dito que tinha de sair a meio do jogo por questões pessoais. Não se passou nada de anormal e está tudo bem", concluiu.

Autor: Pedro Ponte